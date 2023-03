Grave incidente stradale ad Afragola: due giovani morti e uno grave in ospedale

Le vittime sono Claudio De Rosa, 17 anni e il 22enne Ferdinando Iaquino. La loro auto ha sbandato e si è schiantata contro un muro in via San Marco nei pressi del Bar “La Fontanina”. In pericolo di vita il 20enne in auto con loro