Ospedale di Boscotrecase, trattamento di alta specializzazione per un 55enne cardiopatico

M. F. di 55 anni è un residente di Boscotrecase con una grave insufficienza ventricolare presso la di Cardiologia dell’ospedale cittadino diretta da Attilio Varricchio. Nel reparto della struttura ospedaliera boschese gli è stato subito impiantato un sistema di assistenza ventricolare sinistra. Una pompa che si posizione nel cuore e sostituisce lo stesso nelle sue funzioni.

Ospedale di Boscotrecase, trattamento terapeutico di altissima specializzazione per un paziente 55enne cardiopatico

Una volta avvenuta la stabilizzazione clinica è stato impiantato un defibrillatore e il giorno seguente è stata effettuata una doppia angioplastica coronarica per occlusioni croniche di due coronarie. Un percorso virtuoso che ha permesso al paziente di ricevere un trattamento terapeutico di altissima specializzazione e competenza. L’intervento è stato effettuato dall’equipe composta dal dottor Tullio Niglio e dalla dottoressa Martina Scalise con la collaborazione del team infermieristico dell’emodinamica (Francesco Cianci e Vincenzo Ragone coordinati da Cristina Baino).

Il paziente era stato trasferito qualche giorno fa dall’ospedale di Sorrento

Il paziente era stato trasferito qualche giorno fa dall’ospedale di Sorrento. Era stato ricoverato più volte nelle ultime settimane in presidi non afferenti l’Asl Napoli 3 Sud. Successivamente, con l’aggravarsi delle condizioni cliniche, era stato dimesso prima verso l’ospedale di Sorrento e poi trasferito a Boscotrecase grazie all’impegno del dottor Vincenzo Iaccarino della Cardiologia di Sorrento. Un caso che sottolinea ancora una volta come le sinergie tra i presidi aziendali garantiscono trattamenti terapeutici virtuosi in pazienti con gravi patologie cardiache.