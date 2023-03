Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Micheluzzi hanno notato due persone con il volto travisato a bordo di uno scooter il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale, il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale e il passeggero ha estratto una pistola puntandola numerose volte in direzione degli operatori fino a quando, giunti in via Fellini, nell’area pedonale del lotto T/A, i due hanno perso il controllo del mezzo rovinando al suolo.

Entrambi hanno proseguito la fuga a piedi dove il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre il passeggero, dopo essersi disfatto della pistola, ha proseguito la fuga fino a quando gli agenti, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato definitivamente in uno stabile del lotto T/B.

Inoltre i poliziotti, dopo aver recuperato l’arma, una pistola Beretta calibro 6.35 carica, con matricola abrasa e il colpo in canna, hanno accertato che lo scooter su cui viaggiavano i due uomini, era stato rubato lo scorso gennaio.

Un 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto abusivo di arma clandestina, resistenza aggravata a P.U. e denunciato per ricettazione; infine lo scooter è stato restituito al proprietario.