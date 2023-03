La Givova Scafati ospita la Pallacanestro Trieste

L’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di serie A, in diretta tv sabato sera sia su Eleven Sports che su Eurosport 1 a partire dalle ore 20:00, vedrà l’una contro l’altra le attuali tredicesima ed undicesima forza del torneo. Alla Beta Ricambi Arena PalaMangano, i padroni di casa della Givova Scafati ospiteranno infatti la Pallacanestro Trieste con il triplo obiettivo di vendicare la sconfitta subita all’andata a campi invertiti, di conquistare i due punti in palio e di accorciare le distanze da una diretta concorrente per la permanenza in massima serie.

Coach Sacripanti (ancora all’asciutto di vittorie da quando siede sulla panchina scafatese) potrà disporre dell’organico al completo, compreso l’ultimo arrivato Krampelj, ma con l’unico dubbio legato a Pinkins, il quale, pur essendo in netto miglioramento, non è ancora al massimo della condizione fisica ed il suo eventuale utilizzo sarà deciso solo a ridosso della palla a due. Dopo cinque sconfitte consecutive c’è gran voglia di riscatto nell’ambiente gialloblù, si cerca quel successo che porterebbe serenità e animi distesi, indispensabili per proseguire la rincorsa verso la salvezza.

L’avversario

Per riuscirci, capitan Rossato e compagni dovranno superare la formazione allenata dal giovane coach Marco Legovich (alla sua prima stagione da capo allenatore in serie A), che si sta confermando leader nella classifica dei rimbalzi (38,5 di media), dotata di un buon organico, lungo e completo in ogni reparto, ma reduce da un inatteso stop interno per mano della Unahotels Reggio Emilia (75-80).

Lo spauracchio numero uno è senza dubbio la guardia statunitense Bartley (19,5 punti e 3,1 assist di media), che si sta confermando il giocatore più prolifico del campionato, con la più alta media punti. A costui fanno seguito il playmaker Davis (12,9 punti e 4,3 assist di media), il centro Spencer (primo in tutta la serie A nella classifica dei rimbalzi, con 8,5 di media) ed il compagno di reparto Terry (6,2 rimbalzi di media), oltre all’ultimo arrivato Hudson (guardia), al playmaker della nazionale italiana Ruzzier, all’ala forte Lever, al lungo Vildera, all’ala piccola Deangeli, alla guardia Campogrande ed al playmaker Bossi.

Le parole dell’ala piccola Fabio Mian

«Trieste è una squadra molto quadrata. Ha cambiato dei giocatori nel corso della stagione, come Terry, Ruzzier e la nuova guardia Hudson, che gli han permesso di trovare una quadra importante. Sarà fondamentale per noi continuare sulla scia della buona prestazione a Treviso, del ritrovato entusiasmo e dell’essere arrivati ad un soffio da una vittoria che vogliamo ritrovare assolutamente e che potrebbe staccarci dal gruppo delle squadre a 14 punti. Ci stiamo allenando bene, con intensità e vogliamo mettere a frutto il lavoro giornaliero in partita. La sfida da ex passa in secondo piano, l’unica cosa che conta è la vittoria di squadra. Conosciamo i loro punti forti, ma siamo consci anche delle nostre potenzialità e vogliamo sfruttarle a pieno per regalare una gioia ai nostri tifosi, che ci seguono ovunque e si meritano un successo tra le mura amiche, perché abbiamo bisogno dell’apporto di tutti fino alla fine per portare a casa il risultato».

Media

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensports.com/it) ed in diretta tv su Eurosport 1. Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).

I biglietti

I biglietti sono acquistabili online tramite il circuito Go2, con l’applicazione di lievi costi di prevendita, al seguente link: https://www.go2.it/evento/givova_scafati_vs_pallacanestro_trieste/6544. Sono poi acquistabili anche presso tutti i rivenditori autorizzati indicati nell’elenco al seguente link: https://www.go2.it/rivenditori_pdf.php. Sarà invece possibile acquistarli al botteghino venerdì dalle 16:30 alle 19:30, sabato dalle 10:30 alle 12:30 e dalle ore 18:00 alle ore 20:15.

Questo il costo dei biglietti: