Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato un uomo cedere qualcosa ad una persona in cambio di denaro; i due, alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga.

Ne è nato un breve inseguimento terminato in via San Cosmo Fuori Porta Nolana dove i poliziotti hanno raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 3 dosi contenenti circa 0,66 grammi di eroina, 90 euro ed un telefono cellulare; l’acquirente, invece, durante la fuga, si è disfatto di un involucro contenente circa 0,31 grammi della stessa sostanza riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Un 33enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.