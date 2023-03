Rapina in tabaccheria a Pompei armi in pugno: uno dei malviventi catturato in auto con parte dell’incasso e una pistola. Due persone travisate si sono fatti consegnare l’incasso e sigarette. 7mila euro la somma sottratta, 1500 euro il valore dei tabacchi racimolati. È successo in via Nolana, nel Comune di Pompei.

Terrore a Pompei, rapina in tabaccheria a via Nolana: catturato uno dei malviventi, caccia al complice

I rapinatori fuggono in auto, a bordo di una Lancia Y bianca. I carabinieri della stazione di Pompei descrivono il veicolo alla centrale operativa che dirama l’alert a tutte le pattuglie sul territorio. Sono i militari della stazione di Boscoreale a trovare l’auto. È ferma in Via Settetermini, nel rione “piano Napoli”. A bordo ancora i due rapinatori. Uno dei due fugge, l’altro viene bloccato e arrestato.

Continuano le indagini per rintracciare il complice

Si tratta di Pasquale Vitiello, 23enne oplontino già noto alle forze dell’ordine. Nell’abitacolo i carabinieri trovano una pistola scacciacani senza tappo rosso, 5 proiettili a salve, la cassa della tabaccheria e parte degli indumenti indossati dai rapinatori e immortalati dalle telecamere del negozio. C’è anche denaro, 570 euro circa. Vitiello dovrà rispondere di rapina aggravata ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. Continuano le indagini per rintracciare il complice.