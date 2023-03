Poche ore fa i carabinieri della tenenza di Cercola e della sezione operativa di Torre del Greco sono intervenuti a Cercola in via Matilde Serao, all’altezza del civico 12. Uno sconosciuto a bordo di un’auto avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro alcune persone presenti in strada.

Nessuno è stato colpito, non ci sono feriti. Raggiunto dai proiettili il bagagliaio di una Panda parcheggiata in strada.

Indagini sono in corso per chiarire la dinamica e individuare chi abbia premuto il grilletto.