Torre del Greco, 52enne di Trecase muore dopo un intervento di routine: scatta l'inchiesta

In ambulanza da Torre del Greco a Castellammare, Iolanda Gentile avrebbe dovuto essere trasferita all’ospedale “San Leonardo” per ricevere cure intensive. Tuttavia, nonostante l’intervento della squadra medica che l’aveva accompagnata, non è mai arrivata al reparto di Rianimazione.

La donna, una insegnante di 52 anni di Trecase e madre di quattro figli, aveva subito un intervento di isterectomia presso la clinica “Santa Maria La Bruna” a Torre del Greco. Nonostante l’operazione fosse di routine, qualcosa durante l’intervento non era andato come previsto.

Castellammare, 52enne di Trecase muore dopo un intervento di routine: scatta l’inchiesta

Dopo l’operazione, Iolanda Gentile era stata ricondotta in reparto, ma aveva riferito ai medici di non sentirsi bene. Era stata portata nuovamente in sala operatoria, ma la sua situazione era precipitata. I medici avevano deciso di trasferirla in una struttura più attrezzata e poco dopo le 15 era stato richiesto il ricovero in Rianimazione.

A bordo dell’ambulanza che la trasportava c’era una equipe medica della clinica, ma prima ancora di arrivare in Rianimazione, i medici si sono accorti che la paziente era già deceduta. Non è stato possibile eseguire alcuna manovra salvavita.

I familiari di Iolanda Gentile hanno presentato una denuncia

Sarà l’inchiesta avviata dalla Procura di Torre Annunziata a chiarire i fatti e valutare eventuali responsabilità. Al momento, la salma della professoressa è a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’obitorio di Castellammare, in attesa di essere sottoposta ad esame autoptico.

I familiari di Iolanda Gentile hanno presentato una denuncia presso il commissariato di Castellammare e intendono fare tutto il possibile per capire cosa abbia causato la morte della madre. Gli agenti hanno sequestrato la cartella clinica e hanno iniziato ad ascoltare i primi testimoni.