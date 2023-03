Ultima sfida in casa per il Volley Napoli prima dei playoff

Solo due giornate al termine della prima fase del campionato per poi prepararsi alle fondamentali sfide dei playoff con l’obiettivo di salire in Serie B2. Il Volley Napoli attende in casa la formazione di Partenope, per poi chiudere i giochi in trasferta contro la primatista in campionato di Intec Service SG Volley.

La prossima sfida si terrà dunque tra le mura amiche della palestra IC Don Giustino Russolillo plesso Torricelli di Pianura sabato 25 marzo alle ore 18:00. Le azzurre allenate da Alessandro Maione necessitano dei tre punti per blindare il secondo posto in campionato e mettersi in sicurezza dalla Volley World a -3. In caso di parità di punti in classifica al termine del campionato, infatti, il Volley Napoli supera l’altra formazione napoletana per numero di vittorie. In questa sedicesima giornata di campionato la Volley World scende in campo contro l’ostica formazione di GLS Salerno Guiscards, reduce da una vittoria contro il Volley Napoli. Le ragazze di Partenope, invece, si trovano in penultima posizione a quota 4 punti, dopo l’ultimo successo realizzato nello scontro diretto contro Power Tech Monti Lattari.

Questi gli incroci della penultima giornata di Serie C femminile per il girone A: Molinari Napoli – ASD Polisportiva Paestum alle 16:00; Volley World Napoli – GLS Salerno Guiscards alle 18:00; Consorzio Volley Napoli – Partenope Volley alle 18:00; Power Tech Monti Lattari – Intec Service SG Volley alle 17:00; LU.VO. Barattoli Arzano ASD – Todis Volley alle 19:30.