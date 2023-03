Martedì 28 marzo, alle ore 10, presso l’auditorium del liceo artistico musicale Francesco Grandi di Sorrento, si terrà il primo appuntamento del progetto dal titolo “Soave sia il vento. Così se fan tutti”, promosso e ideato dalla Fondazione Pietà de’ Turchini e dalla Venerabile Congregazione dei Servi di Maria, con il patrocinio del Comune di Sorrento.

Protagonisti di “Ogni cosa a suo tempo”, saranno Marco Amistadi e Federico Bagnasco, nelle vesti anche di polistrumentisti e di registi di uno spettacolo sospeso tra drammaturgia teatrale e musicale.

Si prosegue il 2 aprile, alle ore 18, presso la chiesa dei Servi di Maria, con “L’Ufficio delle tenebre – I Responsori nell’Ufficio della Settimana Santa”, un concerto del Coro Estro Armonico, diretto dal Silvana Noschese, con le voci di Igor Canto e Cristina Recupito, che propone una ricostruzione dello svolgimento liturgico del Mattutino del Giovedì e del Venerdì Santo.

Il 14 maggio, presso il Museo Correale, alle ore 18.30, sarà la volta dell’Ensemble Alraune con il contralto Candida Guida, in “Il Pazzo e la Pazza”, in collaborazione con l’Associazione Le Amiche del Museo Correale, mentre il 3 giugno, alle ore 19, la chiesa dei Servi di Maria ospiterà “Paisiello e la Gran Duchessa” con Francesco Pareti al fortepiano e Giuseppe Guida al violino.

“Questa iniziativa è rivolta in particolare modo ai ragazzi, e alla possibilità di offrire delle opportunità attraverso quello che si prospetta come un cantiere formativo permanente per giovani artisti – spiega il consigliere comunale, Rossella Di Leva che ha curato il progetto – Nel contempo, la rassegna arricchisce l’offerta culturale e musicale della nostra città”.