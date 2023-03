“Auguri di buon lavoro a Mario Nobile per la nomina a nuovo Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Così in una nota il presidente di Aidr, Mauro Nicastri.

Si tratta – prosegue Nicastri – di una scelta di alto profilo da parte del governo, di un dirigente che dispone di comprovate esperienze nel settore dell’innovazione tecnologica, maturate rivestendo diversi ruoli dirigenziali all’interno della Pubblica Amministrazione”.

La nomina di Mario Nobile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri conclude un percorso di selezione, indetto il 26 gennaio 2023 che ha visto la partecipazione di 80 candidati.

“Mario Nobile, cui auguriamo un proficuo lavoro – conclude Nicastri – dal 2015 riveste l’incarico di Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è socio onorario dell’associazione Aidr”.