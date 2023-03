Lunedì 27 marzo, alle ore 16, nella sala degli Specchi del Museo Correale, a Sorrento, si terrà un convegno dal titolo “Diritti umani in Iran”. L’incontro segue in ordine di tempo il conferimento da parte del consiglio comunale di Sorrento della cittadinanza onoraria alle donne e agli uomini iraniani, i cui diritti sono violati e all’avvocato Nasrin Sotoudeh, attivista per i diritti umani.

Il convegno sarà aperto dai saluti del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, del presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco, della presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Sorrento, Carla Agrillo, del presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, della vice presidente del consiglio regionale della Campania, Loredana Raia, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Pasquale Damiano, del presidente del Tribunale di Torre Annunziata, Ernesto Aghina e del presidente dell’Unione Fori Regionali, Gennaro Torrese. Introdotti dalla presidente del Consiglio nazionale forense, Maria Masi, relazioneranno il presidente dell’Oiad, Francesco Caia, la presidente della Consulta regionale per la condizione della donna, Ilaria Perrelli, l’antropologo Giovanni Gugg, con una testimonianza della funzionaria del Tribunale di Torre Annunziata, Shervin Haravi. Modera il consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Michele Gargiulo.