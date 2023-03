Ennesima debacle della Juve Stabia che viene sconfitta nettamente dal Potenza al “Viviani: 5-2 il punteggio a favore dei lucani che hanno avuto vita facile contro le vespe. La cura Novellino non ha rinfrancato i gialloblu’ che hanno letteralmente perso la bussola. Il punteggio non ammette repliche, brutta e senza mordente la prova delle vespe , che hanno anche dovuto giocare in dieci per gran parte della gara per l’espulsione diretta di Pandolfi nel primo tempo. Dopo un primo chiuso sul 2-1 per i locali, bravi a finalizzare le occasioni create con Talia e Caturano, nonostante il break di Altobelli nel finale di frazione, i rossoblu di casa hanno accelerato la ripresa segnando ancora con Volpe, Steffé e Verrengia. Nel finale accorcia D’Agostino al termine di match giocato senza un’identità precisa di squadra con il Potenza che ha dilagato e che ora si rilancia verso i play off.

La Juve Stabia, attualmente al 14esimo posto a 41 punti, ora rischia di essere risucchiata in un pericolo vortice, essendo a soli 5 punti di distanza dalla posto play out a 36 punti con ACR Messina, Monterosi Tuscia e Gelbison, quando mancano 4 giornate alla fine della regular season. Domenica prossima derby al ‘Menti” contro l’Avellino. Il Potenza si schiera con il 3-4-3: attacco con Murano, Caturano e Volpe. La Juve Stabia con mister Novellino in panchina risponde con il 4-3-3: davanti c’è Pandolfi con Bentivegna e Silipo, in difesa ritorna Mignanelli.

La partita

Parte bene la Juve Stabia: Silipo ci prova al 3’ dal limite con un tiro a giro di poco fuori. Il Potenza non si intimorisce e al 6’ i locali passano in vantaggio: azione sulla sinistra dei lucani di Steffeé, palla a centro area per Talia che insacca al volo di piatto destro, approfittando di un’errata chiusura della difesa stabiese. Al 20’ su azione d’angolo in mischia in area lucana c’e’ un sospetto tocco di braccio di un difensore del Potenza, proteste Juve Stabia. La Juve Stabia cerca di fare la partita e mantiene il pallino il pallino del gioco in mano, ma il Potenza si rende pericoloso con veloci ripartenze. Su una di queste al 23’ Volpe in area stabiese non e’ efficace nella conclusione.

Al 26’ raddoppio Potenza: Murano di testa su cross da sinistra impegna Barosi che devia, palla di nuovo a centro area per Caturano che in rovesciata sigla il 2-0. Poi arriva l’episodio chiave del match (33’): espulso con rosso diretto l’attaccante Pandolfi della Juve Stabia per gioco scorretto su Verrengia. Dinamica complicata da decifrare con palla lontana dal fatto, con il fallo della punta stabiese colto dalla segnalazione del guardalinee e la conseguente espulsione che lascia le vespe in dieci. Il Potenza attacca: al 38’ annullata una rete di Caturano per posizione di off side in area.

Al 40’ ci prova Mignanelli con uno shoot di sinistro dal limite dell’area e Gasparini devia in corner. Al 45’ accorcia la Juve Stabia: cross da destra da azione d’angolo, mischia in area del Potenza, palla vagante con Altobelli che la scaraventa un rete. Il primo tempo termina sul 2-1: un match combattuto dai ritmi molto alti.

Il secondo tempo

A inizio ripresa al 6’ il Potenza la prova a chiudere: tiro in area di Caturano e Barosi devia la palla sul palo. Al 10’ il Potenza cala il tris: cross da azione d’angolo, mischia in area stabiese e Volpe in area piccola scaraventa in rete. Poker del Potenza (24’) con un contropiede finalizzata da Steffé in area, su assist di Volpe. Al 35’ Potenza ancora a segno con Verrengia dopo l’ennesimo affondo dei lucani. Al 42’ accorcia la Juve Stabia dopo assolo di D’Agostino sulla destra in area con un bel diagonale. Il match non ha più storia: vince il Potenza per 5-2, per la Juve Stabia è notte fonda.

Tabellini

POTENZA (3-4-3): Gasparini 6; Girasole 6, Rocchi 6, Verrengia 7 (35’ st Logoluso sv) ; Laaribi 6.5, Steffè 7.5 (31’ st Di Grazia 6), Talia 7, Hadziosmanovic 6.5; Murano 6.5, Caturano 7.5 (35’ st Gyamfi sv) , Volpe 7 (30’ st Legittimo 6) . All.: Raffaele 7.

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi 5; Maggioni 4.5, Altobelli 5, Caldore 4.5, Mignanelli 5 (25’ st Dell’Orfanello 5.5) ; Ricci 4.5 (17’ st Maselli 4.5) , Berardocco 4.5 (17’ st D’Agostino 6), Scaccabarozzi 5; Bentivegna 4.5 (41’ pt Volpe 4.5) , Pandolfi 4, Silipo 5.5 (26’ st Zigoni 4.5). All.: Novellino 5.

Arbitro: Baratta di Rossano 6. Marcatori: 6’ Talia (P), 26’ pt Caturano (P), 45’ pt Altobelli (JS) ,10’ st Volpe (P), 24’ st Steffe’ (P), 35’ st Verrengia (JS), 42’ st D’ Agostino (JS). Espulso: 33’ pt Pandolfi (JS) per gioco scorretto. Ammoniti: Mignanelli (JS), Verrengia (P), Volpe (JS). Note : spettatori circa 2500. Angoli 3-5. Recupero: 2’ pt-4’ st.

Domenico Ferraro