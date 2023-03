Sabato 1 aprile, alle ore 10,30, presso la sala consiliare del Comune di Sorrento, si terrà la proclamazione dei vincitori dell’edizione 2023 del “Premio Sirena d’Oro di Sorrento”, dedicato agli oli extravergine di oliva Dop e Igp, promosso dal Comune di Sorrento e dall’associazione di produttori Italia Olivicola.

Dopo i saluti del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, del presidente del Sirena d’Oro di Sorrento, Giuseppe Ercolano e del presidente Daq Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida, si aprirà una tavola rotonda con la partecipazione del sottosegretario del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, Marco Cerreto, componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Mariella Passeri, direttore generale del settore Politiche Agricole della Regione Campania, Enrico Micheli, dell’Ente Terzo Notificato Agroqualità, Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola e Raffaele Amore, presidente Igp Campania. Seguirà la presentazione del “carrello degli oli” e della “carta degli oli Dop e Igp”, a cura di Giuliano Martino, di Italia Olivicola, degli chef stellati Alfonso Iaccarino e Giuseppe Aversa, dell’agronomo Pasquale Crispino, del Coordinamento nazionale Dipartimento Trasparenza e Sicurezza Agro Alimentare e Ambientale, dell’esperto del Pnrr, Giuseppe Guida, e di Raffaele Sacchi, presidente della giuria del Premio Sirena d’Oro di Sorrento, moderati dal segretario del premio, Luigi Milano.

Per offrire l’opportunità al pubblico di conoscere a fondo segreti e virtù dell’olio evo, gli organizzatori hanno promosso una serie di incontri gratuiti e aperti a tutti. C’è infatti tempo fino al 10 aprile per l’iscrizione ai corsi di assaggio di olio extravergine di oliva di primo livello. Il calendario degli eventi prevede lezioni dal 18 al 28 aprile, presso la sala Carlo Di Leva dell’ex Azienda di Soggiorno di Sorrento. Olivicoltura, legislazione, metodologia di assaggio, chimica degli oli attraverso gusto ed olfatto, disciplinari delle produzioni Dop e Igp e abbinamento cibo olio, tra le materie oggetto del corso. Per iscrizioni ed informazioni, è disponibile la mail iscrizioni2023@sirenadoro.it

La potatura dell’olivo sarà invece al centro del corso teorico e pratico, tenuto da Franco Famiani, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia. Appuntamento l’11 aprile, dalle ore 14.30 alle 19.30 presso la sala Carlo Di Leva dell’ex Azienda di Soggiorno di Sorrento e il 12 aprile, presso l’azienda “Le terre di Villa Angelina”. Prenotazioni al numero telefonico 3456334611.