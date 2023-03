I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Sabato Sanzone, 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Era in auto, in via Dante Alighieri nel Comune di Scafati.

In auto a Scafati con 54 dosi di cocaina: arrestato 45enne

Un brigadiere della stazione di Sant’Antonio Abate, libero dal servizio, lo ha riconosciuto.

Sapeva gli avessero ritirato la patente e ha chiesto rinforzi per un controllo. Quando lo hanno perquisito gli hanno trovato addosso e in macchina 54 dosi di cocaina.

Con la droga anche denaro

Con la droga anche denaro, 450 euro in contante ritenuto provento illecito, un bilancino di precisione e sostanza per il taglio dello stupefacente. Sanzone è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Gli verrà contestata anche la guida senza patente.