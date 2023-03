Il Santa Maria la Carità cade a Brusciano

Terzigno – Santa Maria la Carità 1-0, la capolista cade a Brusciano. La ventisettesima giornata del Campionato di Promozione Girone B decreta la seconda sconfitta della formazione di mister Durazzo. Il Santa Maria la Carità si presenta in quel di Brusciano con un ampio turnover nell’undici titolare: 6 i calciatori diversi rispetto all’ultima vittoriosa gara tra le mura amiche: De Simone C, D’Oriano, Gargiulo, Russo, De Caro, Lombardo, Apuzzo, Falanga, Tarallo, Farriciello, De Simone N. La formazione vesuviana alla ricerca disperata di punti importantissimi per la lotta salvezza scende decisa sul rettangolo verde e sin dalle prime battute lascia intendere la piega della partita.

La partita

Il Santa Maria la Carità nei primi dieci minuti si affaccia timidamente dalle zone rossonere ma la formazione di casa con molta applicazione e attenzione riesce a chiudere gli spazi e talvolta a ripartire. Al 25’ la rete che decide l’incontro, dalla bandierina cross al centro dell’area, Nunziata fa sua la sfera e spalle alla porta si gira e batte l’estremo difensore rossazzurro che coperto da un mucchio di uomini può poco alla conclusione avversaria, è 1-0 rossonero. La reazione degli ospiti è tenue, al 32’ Falanga al limite dell’area si avvita e appoggia a Farriciello che si gira ma la conclusione si spegne sopra la traversa. Pochissime le emozioni fino allo scadere della prima frazione di gioco, Farriciello finisce sul taccuino del direttore di gara per proteste (41’).

La ripresa

Rientrate le squadre dagli spogliatoi, il copione è sempre lo stesso, Il Santa Maria la Carità prova ad imbastire qualche trama di gioco ma i padroni di casa ci mettono più verve agonistica e più sacrificio per conservare l’importante vantaggio. Al 65’ Mister Durazzo prova a dare un ritmo maggiore alla partita inserendo Blasio e Formisano. Al 68’ Apuzzo ci prova dalla distanza ma la conclusione finisce lontano dal bersaglio.

Al 76’ il centrocampista Longobardi subentra al difensore De Caro. All’89’ Somma va a dare manforte a Farriciello subentrando a Falanga ma la mossa non sortisce gli effetti sperati L’occasione più importante per la Capolista arriva allo scadere dai piedi di De Simone N. che impegna con una bella conclusione da posizione defilata l’estremo difensore locale, sulla respinta viene ravvisato l’off-side. Dopo 6’ minuti circa di extra-time, la gara va in archivio, la formazione di casa esulta con i suoi sostenitori, il Santa Maria la Carità forse un pochino timido e stanco lascia il rettangolo verde amareggiata.