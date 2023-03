25esima giornata del Girone D di Promozione della Campania, il Temeraria ospita il Victoria Marra alla ricerca di punti fondamentali per mantenere il primo posto in classifica. I padroni di casa optano per un 4-2-4: tra i pali Bettoni, difesa con Carosetti, Tizio, Toscano e Solimene, a centrocampo Kamga e Guerra, in avanti operano D’Acunto, Frasca, Kurti, Di Gregorio. A disposizione: Bracciante, Donadio, Gubitosi, Iovino, Malandrino, Malagone, Pisapia, Suggese, Savastano.

Per il Victoria Marra Alfonso Liguori conferma il 4-3-3: in porta Cirillo, poi Iuliano, Califano, Bendetto, Amita, regista di centrocampo Russo e ai suoi lati Iapicco e Ferri, in avanti Cherillo, Ascione e Giammetta. In panchina: Pagano, Tanda, Coppola, Agrillo, Piedepalumbo, Vitiello, Passerini, Balzano, Ascione. A dirigere la gara Marco Di Placido della sezione di Ariano Irpino, I assistente Alfonso Morra della sezione di Napoli, II assistente Francesco Gallo della sezione di Torre Annunziata.

La partita

Ad iniziare bene è il Victoria Marra che spinge sulla destra con Cherillo che è una vera e propria spina nel fianco, al 23’ cross in mezzo ma l’ultima conclusione di Iapicco va sul fondo, al 27’ ancora Cherillo in mezzo ma questa volta Simeri non riesce a mettere in porta. Ancora palla in mezzo (29’), Amita crossa ma Giammetta impatta non al meglio. Su ribaltamento di fronte (39’) è Cirillo che si stende e con l’aiuto di Iuliano dice no. Ancora un salvataggio del n.12 arriva al 40’, i guantoni del portiere salva il parziale. Nei minuti finali del primo tempo, proprio l’estremo difensore da il via alla costruzione dell’azione che si conclude con la rete, dal limite dell’area, di Giammetta che firma l’1-0, vantaggio che accompagna le compagini al riposo. Nella ripresa le azioni pericolose si contano e il risultato non è praticamente mai messo in discussione, qualche squillo ambo i lati, come la conclusione di Cherillo, ma la partita scivola via senza offrire troppo spettacolo e così, dopo 5 minuti di recupero, arriva il triplice fischio, vittoria importante per il Victoria Marra che porta via 3 punti fondamentali per continuare ad alimentare il sogno.

Le parole di mister Liguori

“Tenevo molto a questa gara, una partita difficile contro una squadra in forma composta da molti giovani importanti. Siamo stati bravi a sbloccarla alla fine del primo tempo, abbiamo reagito bene anche all’espulsione di Tanda e abbiamo portato a casa un risultato importante”