Dopo sette anni è ritornato in Italia, e nello specifico a Baronissi, un evento eccezionale per i professionisti della fotografia e del videomaking. Nel corso dello scorso fine settimana si è tenuta la Fiera della Fotografia presso l’Hotel dei Principati. L’evento, organizzato da Fabio Carrato, ha riscosso un successo per certi versi inaspettato nelle giornate del 25 e 26 marzo. Non sono mancati all’appuntamento grandi nomi del mondo della fotografia come Maurizio Galimberti e Vincenzo Ferraro, ma anche testimonial d’eccellenza. E poi 500 mq di esposizione, 4 set fotografici, modelle ed esperti del settore a riempire questa cornice.

Baronissi: ritorna in Italia dopo sette anni la Fiera della Fotografia

Era da tempo che mancavano eventi del genere. Oltre che scoprire le ultime novità del settore, grande impegno e attenzione è stata data agli esperti fotografici che hanno condiviso con tutti i partecipanti alla fiera le loro conoscenze e competenze sul mondo della fotografia. Ma le novità non si limitano solamente a questo.

I vari interventi del fotografo Giuseppe Morales nell’arco di questi due giorni hanno riscosso un discreto e caloroso numero di ascolti nelle sale. Con la presentazione del suo libro “La nuova era della comunicazione per fotografi e videomaker: fotografa per comunicare, comunica per fotografare” possiamo dire con certezza che è stato uno dei protagonisti della fiera.

“Comunicare ai nostri clienti il valore di quello che facciamo diventa sempre più complicato”

Laureato in comunicazione digitale, Morales lavora da oltre 12 anni nel mondo della pubblicità. “Ho scritto questo libro perché mi sono accorto che, da diversi anni a questa parte, comunicare ai nostri clienti il valore di quello che facciamo diventa sempre più complicato”, ci ha spiegato nel corso di una breve chiacchierata.

“Negli ultimi anni accade più frequentemente che quello che facciamo viene visto come qualcosa che possono fare tutti ‘Che ci vuole a fare il fotografo?‘, ‘Ormai basta un cellulare, no?’. Lo scopo di questo libro è, innanzitutto, quello di spiegarti perché siamo arrivati in questa situazione e successivamente fornirti un metodo per risolverla”.

Un nuovo e innovativo libro di “divulgazione”

In questo nuovo e innovativo libro di “divulgazione”, come lo definisce lo stesso Morales, scopriamo l’impegno nel voler aiutare i propri colleghi nel trovare la giusta direzione per imparare le regole della comunicazione e del marketing in modo che i propri clienti possano capire ed apprezzare il valore di ciò che si fa e della propria personalità. Il libro sta riscuotendo da subito un grande successo. Che non sia una vera e propria rivoluzione fotografica quella a cui stiamo assistendo?

Martina Amante