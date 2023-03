I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania hanno denunciato 5 persone per furto di energia elettrica. Tutti residenti in altrettante abitazioni nel rione delle “case pesanti”, avevano realizzato allacci abusivi alla rete elettrica nazionale.

Ovviamente senza che il contatore potesse rilevare i consumi, ottenendo energia gratuita.

Tutte le manomissioni sono state rimosse, i denunciati dovranno pagare le somme indebitamente sottratte all’azienda erogatrice.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.