Il “World AI Cannes Festival” è stata l’occasione, per le realtà attive nel settore dell’intelligenza artificiale, di informare il pubblico sulle ultime innovazioni, e sui nuovi prodotti. Non sono mancate neppure competizioni vere e proprie tra vari talenti dell’industria, che hanno deciso di mettersi alla prova in vari ambiti. E gli speech contraddistinti da ospiti di spicco hanno completato un programma davvero ricco e completo.

Ed è stato il “World AI Cannes Festival“, evento tra i più conosciuti del Vecchio Continente dedicato all’intelligenza artificiale, a rivelare come nel prossimo futuro anche gli e-commerce saranno destinati a cambiare. Tra le esposizioni, le conferenze, i workshop e il gran numero di incontri organizzati nei 3 giorni del WAICF è emerso come l’AI rappresenti un’opportunità da non perdere per chi opera nel campo dello shopping online, e per le realtà impegnate in vario modo con i codici sconto.

In tale ambito, Discoup portale leader dei codici sconto e coupon, ha iniziato già a programmare i prossimi passi, con l’obiettivo di integrare le nuove tecnologie disponibili nei suoi servizi. Un’ulteriore conferma della capacità dell’azienda italiana di captare le innovazioni del settore dell’e-commerce. Non a caso, la stessa Discoup è apparsa al WAICF, seppure nel ruolo di semplice spettatore. Nel corso dell’evento, i rappresentanti dell’azienda hanno avuto modo di assistere a diverse conferenze, e a presentazioni volte a porre l’accento sul ruolo ormai preminente dell’AI nel commercio elettronico.

Offerte sempre più personalizzate

Tra gli aspetti più interessanti, merita di essere citata la possibilità da parte degli e-shop, grazie all’intelligenza artificiale, di personalizzare l’offerta attraverso la raccolta e l’analisi dei dati provenienti da chi effettua acquisti online. Capire quali siano le abitudini di navigazione, e considerare lo storico degli acquisti, è utile per arrivare a proporre articoli e servizi ad hoc, con evidenti ripercussioni positive a livello di vendite. Ma non finisce qui, in quanto l’AI è in grado di dare indicazioni in merito a determinati articoli in tempo reale. Su quali basi? Esaminando i gusti e le preferenze emerse dagli acquisti già effettuati.

L’assistenza diventa virtuale

Affidandosi all’AI è anche possibile ottenere quella definibile come “assistenza virtuale”. Attraverso i chatbot basati sull’intelligenza artificiale, infatti, sarà più semplice fornire alla clientela un’assistenza continua: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. In virtù della presenza di questi assistenti “virtuali”, gli amanti degli acquisti online saranno destinati a ricevere risposte alle domande più comuni, ma anche a disporre di consigli d’acquisto. Sarà sempre l’assistente virtuale a gestire senza problemi eventuali reclami, garantendo allo stesso tempo velocità ed efficienza.

Previsioni più mirate

Non meno interessante è l’opportunità di sfruttare l’AI per fare previsioni sulla domanda futura di specifici articoli. Una funzione davvero utile, in quanto consentirà alle aziende online di gestire in modo più efficiente l’inventario. Ritrovarsi a non poter vendere determinati prodotti perché questi risultano esauriti sarà sempre più raro. Da sottolineare è come l’intelligenza artificiale abbia le capacità per aiutare chi vende in Rete a comprendere quale sia il prezzo dei prodotti ideale. Per farlo si avvale di una serie di elementi; i più importanti sono la concorrenza presente, la domanda e il comportamento degli acquirenti.

Quale sarà il ruolo di Discoup al cospetto della AI?

Da quanto scritto finora appare chiaro come, agli occhi di Discoup, sia la possibilità di ricorrere all’AI per individuare le esigenze degli utenti, arrivando a proporre offerte personalizzate. Centrando tale obiettivo, chi è solito utilizzare i codici promozionali avrà a disposizione offerte “cesellate” sulle proprie necessità. Discoup si è già messa in moto per anticipare i concorrenti. L’intenzione è arrivare presto a integrare l’AI all’interno degli algoritmi di offerta. È stato lo stesso CEO di Discoup, Alberto Reghelin, a confermare come tale strada sia già stata intrapresa.

Dopo aver sottolineato le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, Reghelin ha indicato che trasformare il modo di proporre i servizi costituisce una priorità. Se fino a oggi Discoup è stata abile nel variare continuamente i codici sconto disponibili, e nell’ampliare la lista delle aziende partner, ora è arrivato il momento di cambiare prospettiva. I clienti che vorranno cogliere le opportunità di risparmio legate all’impiego dei codici sconto potranno arrivare presto, nelle speranze dell’azienda, a godere di un’esperienza d’acquisto ancora più soddisfacente di quella attuale.