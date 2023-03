L’Asl di Portici sott’accusa per il ritardo nella consegna di pannoloni e sanitari per gli anziani

La consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle di Portici, Iolanda Meglio, ha denunciato i ritardi nell’erogazione del servizio di pannoloni e sanitari da parte dell’Asl di Portici, che non ha fornito agli aventi diritto, e in particolare agli anziani, la fornitura gratuita di tali prodotti. La situazione sta creando non pochi disagi per le persone coinvolte e per le loro famiglie, costrette a dover acquistare i prodotti a proprie spese.

”I ritardi nell’erogazione del servizio da parte dell’Asl di Portici si protraggono da settimane, senza che siano state fornite spiegazioni o motivazioni adeguate”, spiega Iolanda Meglio, consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle di Portici.

“La situazione è particolarmente preoccupante in quanto coinvolge persone fragili, anziane e malate, che hanno bisogno di una continua assistenza e di prodotti adeguati per poter vivere in condizioni di dignità e di comfort. Secondo quanto abbiamo appreso, attualmente sarebbe in corso un’altra gara per l’assegnazione del servizio, ovvero una nuova società che si dovrebbe occupare di tale consegna”.

La consigliera Meglio ha chiesto di intervenire per risolvere il problema, e di garantire che venga fornita ai cittadini l’assistenza sanitaria di cui hanno bisogno. La situazione denunciata dalla consigliera è un esempio di come la mancanza di risorse e di attenzione alle esigenze dei cittadini possa avere conseguenze negative sulla vita quotidiana delle persone più fragili e bisognose.

”Ci hanno fatto sapere – prosegue – che l’Asl è consapevole della situazione e di stare lavorando per risolvere il problema al più presto, mentre è in subentro una nuova società. Ma il ritardo così cospicuo rappresenta una mancata attenzione alle esigenze dei cittadini e di un impegno concreto per garantire l’erogazione di servizi di qualità”.