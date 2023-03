Gelato Festival World Masters la prima tappa campana si è svolta a Sorrento

Si è svolta il 16 febbraio, nella sede del Circolo dei Forestieri – Terrazza delle Sirene, la prima delle tre tappe dedicate alla Campania per il 2023 di Gelato Festival World Masters, il campionato mondiale organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group, che ha in programma di coinvolgere entro il 2025 oltre 3000 gelatieri in tutto il globo per decretare il miglior gusto di gelato al mondo.

La gara, organizzata dal concessionario Carpigiani Palmieri srl, ha coinvolto 17 gelatieri delle province di Napoli e Salerno. La giuria ha decretato una classifica di 6 selezionati che parteciperanno alle prime semifinali italiane in programma nel 2023 e proseguono il percorso di selezione dei migliori gelatieri italiani in vista della Finale Mondiale del 2025. Gusto, struttura, creatività e presentazione verbale ed estetica sono i quattro parametri con i quali sono stati valutati i gelati artigianali promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta, la capacità di comunicare il gusto portato in competizione e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto (vedi elenco di tutti i partecipanti nell’ultima pagina). Ecco la classifica dei 6 selezionati in ordine di punteggio che accederanno alle prossime fasi della competizione: Primo classificato: Francesco Simone Sodano della Gelateria Is Pop di Pomigliano D’Arco (NA) con il gusto “Sale e Olio” – Descrizione: Gelato all’olio Evo con sale Maldon e meringhe al cacao amaro

La giuria era composta da: Marco De Vivo, chef pasticcere e patron di "Pasticceria De Vivo"; Ernesto Iaccarino, chef patron del ristorante con due stelle Michelin "Don Alfonso 1890"; Lucio D'Orsi, patron del ristorante con una stella Michelin "Don Geppi" e Presidente di A.d.A. Campania; Giancarlo Iaccarino, notaio ed esperto di enogastronomia. Gli altri partecipanti in ordine di iscrizione Marco Valestra della Cremeria Valestra di Sorrento (NA) con il gusto "Pastiera" – Descrizione: Gelato alla crema con grano, ricotta e scorzetta di arancia di Sorrento Alessandro Rivera Gonzales della Gelateria Sweet Costiera di Massa Lubrense (NA) con il gusto "Palummella" – Descrizione: Sorbetto con acqua di fonte di via canale al cioccolato al latte 38% con note di noci di Sorrento, variegato alla mela limoncella, noci e limoncello Gianluca Cioffi della Gelateria Bougainvillea di Sorrento (NA) con il gusto "Profumi di Sorrento" – Descrizione: Sorbetto all'arancia, limone e mandarino Viviana Ercolano della Gelateria Primavera di Sorrento (NA) con il gusto "Straccianoci all'Arancio" – Descrizione: Gelato alla crema e arancia variegato con cioccolato, noci, miele e scorze d'arancia Luca Fioravanti della Gelateria Raki di Sorrento (NA) con il gusto "Oasi Speziata" – Descrizione: Gelato con datteri e spezie Antonio Schettino di Gioelia Cremeria Italiana di Pompei (NA) con il gusto "Cannolo siciliano" – Descrizione: Gelato alla ricotta di pecora con cannolo siciliano, cioccolato e granella di pistacchi Antonio Baratta della Caffetteria Gelateria Torretta di S. Marco di Castellabate (SA) con il gusto "Bacio Stregato" – Descrizione: Gelato al bacio con un tocco di caramello, ricoperto da crumble di ceci e perle di melograno e una nota di liquore Strega (Nocciole di Giffoni, melograno di monteforte e farina di ceci di cicerale, cioccolato al caramello) Francesco Sorrentino della Gelateria La Torre di Torre del greco (NA) con il gusto "Corallo" – Descrizione: Gelato alla crema e note di caramello con infusione di limone variegato al lampone, fragoline pochée, perline di maraschino e crumble di biscotto Angelo Cafiero di Cafiero Gelato di Piano di Sorrento (NA) con il gusto "Tramonto Campano" – Descrizione: Fiordilatte di bufala con albicocca Pellecchiella, miele millefiori e nocciole Giffoni Linneo Rizzo della Gelateria Arricrià di Agropoli (SA) con il gusto "Cilento My Way" – Descrizione: Gelato con ricotta di bufala DOP, confettura di fichi cilentani, noci e scaglie di cioccolato fondente Simone Esposito della Gelateria Meeting dal 1984 di Acciaroli (SA) con il gusto "Ciocapseifico" – Descrizione: Cioccolato fondente con infuso di peperoncino (diavolicchio calabrese) e fichi del Cilento DOP al rum Gelato Festival World Masters al tredicesimo anno di attività Con l'edizione 2022-25 Gelato Festival World Masters arriva al tredicesimo anno di attività, avendo debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all'ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d'Italia, poi in Europa e – dal 2017 – anche negli Stati Uniti, prima di abbracciare tutto il pianeta con il campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters che con l'edizione 2018-2021 ha coinvolto oltre 3.500 gelatieri.