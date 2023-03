Una scossa di terremoto, di magnitudo tra 4.6 e 5.1 alle ore 23.52 si è verificata in Molise, con epicentro, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), registrato a 2 chilometri a ovest di Montagano in provincia di Campobasso. Il sisma ha avuto ipocentro a 23 km di profondità.

La scossa è stata avvertita in provincia di Isernia e nell’Altocasertano, ma anche in Abruzzo, Puglia, Lazio, in Campania e a Napoli. La forte scossa è stata chiaramente avvertita in tutta la confinante provincia di Benevento.

Tante le chiamate ai vigili del fuoco del Comando provinciale nei minuti immediatamente successivi al sisma per capire quale fosse l’epicentro. Nessuno è sceso in strada per trascorre la notte in auto.. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Numerose le segnalazioni da vari comuni del Sannio. Paura tra la gente, ma al momento nessuna notizia di danni. La scossa è stata percepita anche nel resto della Campania: pure a Napoli, in modo più distinto ai piani alti dei palazzi.

Al momento nessuna richiesta di soccorso e segnalazione di danni è giunta alle sale operative dei vigili del fuoco: solo richieste di informazioni.

Momenti di paura dopo la scossa: persone in pigiama e con valigia in strada a Campobasso

Parcheggi e aree di sosta di Campobasso sono stati riempiti in poche decine di minuti da residenti che in pigiama e con borsoni di fortuna e coperte al seguito hanno deciso di trascorrere la notte fuori per paura di rientrare in casa.

Qualche crepa sui muri segnalata in alcuni comuni, a Campobasso scene di panico in strada, traffico in aumento, grande spavento. È la conseguenza della scossa che poco prima della mezzanotte ha colpito la provincia molisana avvertita in tutta la regione e nel vicino Abruzzo fino a Pescara e nella costa adriatica. In questi momenti alcuni sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole per domani.