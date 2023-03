L’abusivismo edilizio continua ad essere un serio problema a Ischia e Procida, e i carabinieri stanno attivamente monitorando la situazione e sequestrando le proprietà illegali. Altre quattro persone sono state denunciate per abusivismo. In collaborazione con l’Ufficio Tecnico dei Comuni isolani, i controlli sono stati estesi ad entrambe le isole.

Abusivismo edilizio a Ischia e Procida, continuano i sequestri e le denunce: in quattro nei guai

Inclusa l’area vincolata di Barano dove sono state denunciate tre persone per aver costruito otto strutture in legno e muratura, con una superficie irregolare di 150 mq, tutta sottoposta a sequestro.

I carabinieri continueranno a monitorare la situazione e ad agire nei prossimi giorni

In via Solchiaro a Procida, invece, una donna del posto è stata denunciata per aver costruito due strutture in legno e ferro di 100 mq complessivi destinate ad abitazione in zona vincolata. Le proprietà illegali sono state sequestrate e la donna è stata sanzionata. I carabinieri continueranno a monitorare la situazione e ad agire nei prossimi giorni.