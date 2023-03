L’Ufficio Scolastico Regionale ha inviato degli ispettori presso il liceo classico “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia per indagare sull’aggressione denunciata dalla professoressa di inglese Lucia Celotto da parte della madre di un’alunna. L’episodio è avvenuto il 23 marzo scorso nella succursale del liceo in via Virgilio. Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara aveva già annunciato la costituzione di parte civile in un eventuale processo.

Gli ispettori hanno già ascoltato le prime persone interessate ai fatti tra cui la preside Fortunella Santaniello ed un operatore scolastico che era presente quella mattina al piano e che ha assistito, insieme agli studenti, all’arrivo della madre dell’alunna che ha aggredito verbalmente e fisicamente la professoressa. L’aspetto fisico dell’aggressione rappresenta un capitolo particolarmente delicato, poiché la madre dell’alunna ha dichiarato, attraverso il suo avvocato Emilio Longobardi, di aver solo spinto la professoressa, ma di non averla mai aggredita fisicamente.

Castellammare, professoressa aggredita a scuola: al “Plinio Seniore” gli ispettori regionali

Ascoltato anche il racconto della professoressa Celotto, che aveva accusato l’operatore scolastico di non essere intervenuto in sua difesa. Come già accennato la vicenda è avvenuta nella succursale di via Virgilio, davanti agli altri studenti. La professoressa Celotto stava tenendo lezione di inglese nella I A, quando ha sentito bussare alla porta. L’insegnante ha aperto trovandosi di fronte una donna che avrebbe cominciato subito ad inveire contro di lei.

La donna, nella ricostruzione, avrebbe afferrato per i capelli la docente e l’avrebbe colpita con schiaffi al volto tra diversi insulti. Una presunta disparità di trattamento nei voti rispetto a quelli assegnati agli altri allievi ed un malore accusato dall’alunna sarebbe stata la motivazione dell’ira della donna. La madre dell’alunna si era già lamentata in precedenza con la scuola del metro di valutazione a suo dire troppo severo da parte della professoressa.

Il Ministro: “Dobbiamo tutti insieme ricostruire un patto educativo che unisca genitori, studenti e docenti”

“La mia solidarietà alla professoressa Lucia Celotto. Dobbiamo tutti insieme ricostruire un patto educativo che unisca genitori, studenti e docenti“. Lo scrive in un tweet il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, riferendosi alla docente del liceo di Castellammare di Stabia.

Il ministro ha puntualizzato che di fronte a questo preoccupante susseguirsi di aggressioni ai danni del personale della scuola, il ministero dell’Istruzione e del Merito valuterà i presupposti per proporre una costituzione di parte civile, eventualmente lamentando anche un danno d’immagine all’amministrazione.