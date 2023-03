Castellammare di Stabia: sit-in dei disoccupati davanti all’ingresso di Marina di Stabia. A protestare, questa mattina, sono i 50 ex lavoratori della Meridbulloni, espulsi dal ciclo produttivo nel 2020. “Non andremo via fino a quando stamattina otterremo un serio incontro con un rappresentante della Regione Campania“, ha dichiarato Gennaro Vitolo, rappresentante Fiom-Cgil per Meridbulloni.

Castellammare, sit-in dei disoccupati a Marina di Stabia: nel porto turistico la “Fiera del Lavoro” di Pompei

All’interno di Marina di Stabia, intanto, sta andando in scena la “Fiera del Lavoro” organizzata dall’amministrazione comunale di Pompei allo scopo di “agevolare e favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro per il settore turistico alberghiero”. Un evento che improvvisamente e inspiegabilmente è divenuta a “numero chiuso” anche per i giornalisti.

“Stiamo provando a incontrare l’assessore regionale Marchiello da ben un anno e mezzo”

I disoccupati chiedono l’apertura di un tavolo tecnico per risolvere la drammatica vertenza occupazionale. “Stiamo provando a incontrare l’assessore regionale Marchiello da ben un anno e mezzo” ha detto ancora Vitolo. Molto probabilmente, anche oggi, le speranze dei lavoratori resteranno deluse: nessun rappresentante delle istituzioni regionale campane, al momento in cui pubblichiamo questo articolo, è intervenuto alla manifestazione.

Salvatore Piro