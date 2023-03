Nella citta di Torre del Greco, giovedì 30 marzo, si presenta il Giro Mediterraneo in Rosa. Saranno tre le tappe dal 21 al 23 aprile, la conferenza è prevista alle ore 11.00 presso il Comune torrese.

Il grande ciclismo invade l’area vesuviana. E prima dei protagonisti del Giro d’Italia, saranno le donne a confrontarsi nella più importante corsa a tappe al femminile dopo il Giro Rosa. Dal 21 al 23 aprile infatti la Campania ospiterà il Giro Mediterraneo in Rosa, kermesse che in tre tappe vedrà affrontarsi 118 atlete in rappresentanza di 17 squadre. Una sfida dall’alto contenuto tecnico che prenderà il via da Torre del Greco, città che ospiterà venerdì 21 aprile la partenza della prima frazione. Proprio la città del corallo sarà anche sede della conferenza di presentazione della kermesse organizzata dall’Asd Black Panthers di Francesco Vitiello e dal Gruppo Biesse di Salvatore Belardo.

La presentazione

Giovedì 30 marzo, alle ore 11, nell’aula consiliare del Comune di Torre del Greco (palazzo Baronale, via del Plebiscito 1) è infatti in programma le cerimonia di presentazione, durante la quale saranno svelate le tre tappe in linea e le atre città che ospiteranno partenze e arrivi di ogni singola frazione. La cerimonia di ufficializzazione del percorso del Giro Mediterraneo in Rosa sarà l’occasione anche per presentare la seconda edizione de “Il Giro racconta”, il libro edizione da “Le Varie” che, grazie alla puntuale descrizione del giornalista Gian Paolo Porreca, racconta la meravigliosa storia della corsa rosa e i suoi 116 arrivi in Campania.

I presenti

Alla conferenza di presentazione di giovedì 30 marzo saranno presenti tra gli altri il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, l’assessore allo Sport Giuseppe Speranza, il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, gli amministratori delle altre città sedi di partenza e arrivo delle tre tappe, il presidente del comitato regionale campano della Federazione Ciclismo Giuseppe Cutolo, il giornalista e scrittore Gian Paolo Porreca, gli organizzatori della manifestazione sportiva. A descrivere le frazioni della kermesse sarà Iolanda Ragosta, ispettore di percorso del Giro Mediterraneo in Rosa.