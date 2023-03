Allestito a Gragnano il Circus Atmosphere, un’assoluta novità nell’ambito degli spettacoli circensi di questi ultimi anni. Realizzato e proposto da una famiglia con radici profonde nella storia del Circo italiano. Lo spettacolo è composto da grandi numeri: verticalisti, giocolieri, illusionisti, trapezisti, pattinatori, equilibristi e ballerini. È un mese questo ricco di eventi a Gragnano, dopo il successo del Choco Italian Tour.

Allestito a Gragnano il “Circus Atmosphere”: nessun animale vero, solo ologrammi

Nei pressi del parcheggio dell’ex Ferrovia, insomma, è allestito il Circus Atmosphere. È possibile assistere ad un magico spettacolo in cui gli animali sono sostituiti dai loro ologrammi. È un’esperienza futuristica e fortemente etica, viste le forti polemiche sullo sfruttamento degli animali nei circhi. Gli spettacoli andranno avanti fino al 10 aprile.

“Uno show senza eguali, in cui gli animali sono rimpiazzati da ologrammi”

Chiunque voglia assistere a questa meravigliosa esperienza può prenotare il proprio biglietto andando sul sito: www.circusatmosphere.com. Il sindaco Nello D’Auria in un post ha accolto con grande entusiasmo il successo dei primi spettacoli e ha dichiarato: “Il circo denominato ‘l’eccellenza italiana’ nel corso del weekend ha già incantato la platea, che ha affollato i tendoni allestiti nel piazzale dell’ex Stazione, teatro di spettacoli sensazionali di contorsionisti, equilibristi, giocolieri, illusionisti e clown.

Uno show senza eguali, in cui gli animali sono rimpiazzati da ologrammi, un evento di livello internazionale che sta proiettando la nostra città in un’atmosfera magica e coinvolgente per adulti e piccini”.

Michele Mercurio