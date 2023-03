Nella tarda serata di ieri un uomo di 32 anni è stato ferito con colpi di arma da fuoco in via Reggia di Portici, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella zona est di Napoli. L’uomo che è in prognosi riservata, in pericolo di vita, è stato sparato dopo essersi opposto al furto del proprio scooter mentre lo stava rifornendo di carburante.

Napoli, si oppone al furto del proprio scooter: 32enne ferito a colpi di arma da fuoco

Due sconosciuti avrebbero tentato di sottrarglielo sotto la minaccia di una pistola e al suo rifiuto gli avrebbero esploso alcuni colpi, ferendolo alle gambe. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Poggioreale.

Attualmente l’uomo versa in condizioni critiche

