Promozione matematica già in tasca ma due sconfitte nelle ultime quattro gare, il Santa Maria la Carità si prepara alle battute conclusive del campionato. Cade nuovamente il gruppo schiacciasassi del girone B in quel di Brusciano, sabato 1 aprile allo Stadio Comunale, alle ore 15.00, andrà in scena la ventottesima giornata del Campionato di Promozione Girone B: Santa Maria La Carità – Procida.

Quando vinci un campionato del genere matematicamente dominandolo con largo anticipo e con un distacco tale (16 punti ora dalla seconda dopo la sconfitta con il Terzigno), un lieve calo di tensione e rilassamento è concepibile non permesso da una società che puntava a chiudere da imbattuta il torneo. Il Santa Maria la Carità nell’ultima gara con il Terzigno è apparso timido e un pizzico rinunciatario di fronte ad una compagine che si è giocata il tutto per tutto per due motivi: battere la capolista ma soprattutto mettere fieno in cascina per la lotta salvezza.

Il turnover effettuato dal tecnico Durazzo non ha portato i risultati sperati, nell’ultimo 11 titolare erano ben 6 quelli diversi dalla vittoria tra le mura amiche nel derby con l’Agerola. Ciò che è stato evidente nell’ultimo turno è stata la poca amalgama tra calciatori che hanno avuto poco spazio durante l’anno calcistico e che in una gara importante per gli avversari non hanno trovato le giuste motivazioni per incidere; il dato forse un pochino più “preoccupante” è stato lo ero sul taccuino per le occasioni create.

Bisogna ripartire e se ce ne fosse ancora bisogno ribadire sul campo, in questo rush finale, (3 gare al termine) il perchè il Santa Maria la Carità ha stradominato il Girone B. Sabato la prima occasione, arriva il Procida, i biancorossi nell’ultimo round hanno liquidato la pratica Barano nel derby delle isole con un perentorio 6-0. La compagine isolana senza particolari problemi di classifica ha raggiunto quasi matematicamente la salvezza diretta: 39 punti a +8 dalla zona playout frutto di 11 vittorie , 6 pareggi e 10 sconfitte. Il miglior marcatore dell’Isola di Procida è Costagliola a pari merito con Gadaleta: 11 marcature stagionali.

INFO BIGLIETTI

Il giorno della gara sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso presso la biglietteria dello Stadio dalle ore 14.00 alle ore 15.45 (salvo esaurimento biglietti). Il prezzo del tagliando è di € 5.00 sia per i locali che per gli ospiti, le donne e gli under 12 possono accedere all’impianto gratuitamente. Il numero massimo di biglietti per gli ospiti sarà di 200.