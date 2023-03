La presidente della sezione FIAB Napoli Cicloverdi Teresa Dandolo è stata eletta coordinatrice FIAB Campania- Calabria. Un riconoscimento prestigioso per il lavoro svolto col gruppo napoletano al cui vertice la Dandolo è stata riconfermata a maggio dell’anno scorso per la seconda volta di seguito, subentrando allo storico presidente della sezione cittadina, Antonio Daniele, al quale ora subentra, causa fine mandato, anche nel ruolo di coordinatrice. La città partenopea conquista nuovamente il vertice delle regioni Campania e Calabria.

Eletta per arrivare a vincere la sfida della mobilità sostenibile. “Da anni la Regione Campania nicchia sull’elaborazione del piano regionale di mobilità ciclistica nonostante sia stato presentato da noi della Fiab assieme a Legambiente e Wwf – afferma la nuova coordinatrice regionale Teresa Dandolo – E su questo continuiamo la nostra battaglia per incentivare l’uso di mezzi non inquinanti e migliorare la qualità dell’aria e la sicurezza stradale nelle nostre città”.