Salvatore Vozza verso l’adesione al Partito Democratico, con l’obiettivo di contendere la candidatura a sindaco a Roberto Elefante. È la clamorosa indiscrezione, che accende il dibattito politico dopo il congresso cittadino democrat che, nel fine settimana scorso, ha portato alla rielezione di Giuseppe Giordano a Castellammare.

Castellammare, l’ex sindaco Salvatore Vozza verso l’adesione al Partito Democratico

Vozza, che già da diverse settimane ha aperto un dibattito con le forze sociali e politiche cittadine in vista dell’appuntamento elettorale del 2024, è tra i 168 firmatari di una lettera inviata alla segretaria nazionale Elly Schlein. Nel documento, gli esponenti della sinistra si dicono pronti “a dare una mano alla Schlein”, perché per loro rappresenta “una speranza e un’opportunità per la sinistra”. Il rinnovato attivismo politico di Vozza non era di certo passato inosservato negli ultimi giorni.

Al punto che in molti davano per certa una sua candidatura a sindaco, con un cartello di civiche. Adesso però la mossa dell’ex sindaco e senatore potrebbe spiazzare l’intero centrosinistra. Una coalizione che, alle amministrative del 2024, potrebbe presentarsi con il cosiddetto “Campo Largo” allargato al Movimento 5 Stelle. L’ingresso nel Pd di Vozza (che potrebbe essere ufficializzato a breve) metterebbe così in discussione la candidatura di Elefante, presidente uscente del partito a Castellammare.

Clamorosi scenari in vista della prossima campagna elettorale

E aprirebbe nuovi e clamorosi scenari in vista della prossima campagna elettorale. Va inoltre ricordato che lo stesso Vozza, da primo cittadino, decise di non aderire al Partito Democratico nel 2007. Adesso, a distanza di 16 anni, si profila una scelta storica per il tre volte parlamentare tra le fila dei Democratici di Sinistra.