Osimhen: ultimi aggiornamenti sull’infortunio del bomber

Osimhen quindi salterà sicuramente il match di domenica contro il Milan in campionato. A rischio anche per la doppia sfida di Champions?

Vitctor Osimhen non sarà in campo domenica prossima contro il Milan al Maradona. L’attaccante nigeriano, al rientro dalla Nazionale, è stato sottoposto ad una visita che ha evidenziato una lesione distrattiva dell’adduttore sinistro.

Il comunicato della Società Calcio Napoli

La SSC Napoli ​ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le condizioni dell’uomo mascherato: “Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana”.

Quando Osimhen sarà di nuovo in campo?

Osimhen quindi salterà sicuramente il match di domenica contro il Milan in campionato e sarà valutato la prossima settimana, ma è a rischio anche per la doppia sfida di Champions, sempre contro i rossoneri, in programma il 12 e il 18 aprile.