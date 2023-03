Precisione delle diagnosi e dei trattamenti, efficienza e produttività dell’assistenza sanitaria, riduzione dei costi: a Napoli l’evento intitolato “Sanità 4.0” al quale prenderà parte anche Annamaria Schena, Ceo delle startup IamHero e Stranogene. La manifestazione, organizzata dall’Unione Industriali di Napoli, si terrà il prossimo 21 aprile 2023 alle ore 15 presso la Sala D’Amato della sede dell’Unione in piazza dei Martiri, 58.

Sanità 4.0: IamHero e Stranogene all’Unione degli Industriali di Napoli

Schena porterà al convegno l’esperienza innovativa delle startup con sede a Volla, in provincia di Napoli, che si occupano dell’innovazione in campo terapeutico. Recentemente le startup hanno ricevuto il Premio Innovazione Smau 2023. IamHero ha sviluppato un ambiente terapeutico avanzato game-based che aiuta giovani pazienti con problemi del neurosviluppo a migliorare le proprie skill cognitive-comportamentali. Stranogene, invece, è nota per aver ideato il videogame Super Fried Heads. Nato con l’idea di far apprendere micro informazioni agli utenti in maniera “trasparente” durante l’atto di gioco, utilizzando i concetti di hidden learning e di massive iteration.

Tra i relatori, oltre al Ceo di IamHero e Stranogene, ci saranno anche: Giovanni Severino, presidente della sezione “Sanità” dell’Unione Industriali di Napoli; Francesco D’Angelo, presidente della sezione Ict dell’Unione Industriali di Napoli; Massimo Di Gennaro, direttore Innovazione, Logistica integrata, Sanità digitale di Soresa spa; Carmela Bravaccio, professoressa di Neuropsichiatria infantile del Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università “Federico II” di Napoli; Silvia Rossi, professoressa di Intelligenza Artificiale del Dipartimento di Ingegneria elettrica e Tecnologie dell’informazione della Federico II; Bruno Basile, founder e Ceo di Giffoni Innovation Hub. Le conclusioni saranno affidate a Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania.

L’evento organizzato dalle Sezioni Sanità e Ict dell’Unione Industriali Napoli

L’evento, organizzato dalle Sezioni Sanità e Ict dell’Unione Industriali Napoli, mira ad illustrare i diversi aspetti della sanità 4.0 ovvero migliorare: la precisione delle diagnosi e dei trattamenti attraverso l’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, l’analisi dei dati, la telemedicina e la realtà virtuale; l’efficienza e la produttività dell’assistenza sanitaria; l’esperienza del paziente; ridurre i costi dell’assistenza sanitaria. La Sanità 4.0 può aprire nuove opportunità per migliorare l’efficienza, la qualità e l’accessibilità dell’assistenza sanitaria. È importante investire nelle tecnologie digitali per consentire a pazienti e medici di beneficiare dei vantaggi offerti.