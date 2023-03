Sebs 2023: gara promozionale di pattinaggio Freestyle il 16 aprile al PalaVesuvio

Sempre grandi novità nell’ambito della XII° Edizione del S.E.B.S. Fiera dello Sport 2023. Nel grande Villaggio Sportivo che verrà allestito all’interno del complesso Palavesuvio di Ponticelli si respirerà un’aria di festa e di divertimento.

Tra le molteplici novità: GARA PROMOZIONALE DI PATTINAGGIO FREESTYLE (Specialità Roller Cross).

Il giorno 16 Aprile al PalaVesuvio di Napoli nell’ambito del S.E.B.S. Fiera dello Sport 2023 si disputerà il 1° Trofeo S.E.B.S. di Pattinaggio Freestyle specialità “Roller Cross” con la Direzione Tecnica di Tommaso Conte. L’evento sarà una gara di tipo promozionale organizzata dalla A.S.D. ONE LINE SKATING SCHOOL sotto l’egida del Comitato Regionale F.I.S.R. (Federazione Italiana Sport Rotellistici). La gara promozionale di Roller Cross si svolgerà su pista piana scoperta in cemento, dimensioni 20x35mt. Responsabile organizzativo sarà il signor Kimon Fusco. Le categorie sia maschili che femminili in gara vanno dal 2010 al 2017 e gareggeranno dalle ore 10,00 alle 13,00 partendo dalle categorie del 2017. Per info è possibile scaricare programmi e moduli di partecipazione su: www.sebsevento.com.