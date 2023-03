Lo “Spazzatour” ha fatto tappa presso la Nappi Sud di Battipaglia, in provincia di Salerno. L’evento è stato organizzato dal gruppo di ricerca Aware e dal Politecnico di Milano in collaborazione con Arpa. L’obiettivo è stato quello di “immergersi” nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania e recarsi nei più importanti impianti di trattamento del territorio. La visita presso la Nappi Sud si è svolta nelle scorse ore. I ricercatori hanno visionato l’impianto e a seguire si è tenuta la presentazione dell’azienda nel corso di un seminario.

“La visita ha riscosso grande successo – ha detto Caterina Bianco della Nappi Sud – grazie anche alla fase in aula con la presentazione dei dati e delle nostre tecnologie di ultima generazione. Abbiamo illustrato i processi sui prodotti derivanti dalla selezione degli imballaggi misti a base plastica. Processi che portano alla valorizzazione di tredici diversi prodotti diversi per polimero e colore e a base di metallo e cellulosa. Tale da poter avviare a riciclo il 60% di quanto conferito come imballaggi misti da raccolta differenziata e, comunque, a recupero il restante 40%”.

Si tratta della II edizione dello Spazzatour: il primo evento itinerante si era tenuto dodici anni fa quando il caso dei rifiuti urbani della Campania era giunto alla ribalta delle cronache nazionali. Dalla crisi scaturì un iter di progettazione, costruzione e integrazione nel sistema di gestione di nuovi impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, di termovalorizzazione e di trattamento dei materiali riciclabili o biodegradabili, nonché la promozione della raccolta differenziata, che negli anni si è sviluppata in maniera importante grazie alla collaborazione dei cittadini e di aziende che hanno a cuore l’ambiente, i cittadini ed il benessere dei lavoratori come la Nappi Sud S.r.l.