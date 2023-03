Il 31 marzo del 2011, esattamente 12 anni fa, il nostro settimanale cartaceo, apriva in prima pagina con un triste “benvenuto” nella terra dei rifiuti.

Eravamo in piena crisi ecologica. Le strade invase all’inverosimile di immondizia e compattatori carichi di spazzatura e impossibilitati ad accedere alle discariche.

La protesta montò alla rotonda di Boscoreale ai confini con Terzigno, dove associazioni, come quella delle “Mamme Vulcaniche”, e singoli cittadini si schierarono in presidio per chiedere l’immediata chiusura di Cava Sari. L’ex cava, diventata una enorme discarica in pieno Parco Vesuvio era diventata una vera e propria Bomba ecologica.

Nel giornale però anche tanto altro

Dalla politica regionale alle elezioni amministrative a Napoli, dall’emergenza lavoro a Castellammare di Stabia ai presunti brogli elettorali a Gragnano. Ma anche un’intervista esclusiva al magistrato antimafia Raffaele Cantone e i “Numeri del Puc di Volla”, piano urbanistico mai realizzato, ancora oggi atteso dai cittadini vollesi. e a proposito di Puc, c’era anche quello per Scafati dell’allora sindaco Aliberti.

E per finire lo sport con il Napoli di Lavezzi, con De Laurentiis che diceva: “Per lo scudetto siamo nelle mani di Dio”.

Per chi volesse, di seguito è possibile scaricare tutto il giornale di esattamente 12 anni fa, con problemi esattamente identici a quelli di questo 31 marzo 2023.