Un’area utilizzata come discarica di oltre 4mila mq in via Caracciolo a Torre Annunziata. I carabinieri della locale stazione, insieme al personale della capitaneria di porto, hanno portato a termine un’importante operazione di sequestro.

Torre Annunziata, in via Caracciolo un’area di 4mila mq trasformata in discarica

In particolare, è stata individuata un’area di oltre 4mila mq, situata in via Caracciolo, utilizzata come discarica abusiva a cielo aperto. Gli autori del reato avevano depositato una vasta quantità di rifiuti, tra cui scarti di edilizia, pneumatici, rottami di elettrodomestici, rifiuti in legno, vernici e molto altro ancora.

Grave rischio per la diffusione di inquinanti nelle falde acquifere

Il tutto, senza alcun tipo di filtro con il suolo, rappresentando un grave rischio per la diffusione di inquinanti nelle falde acquifere. Le autorità locali hanno confermato che simili controlli continueranno nei prossimi giorni, al fine di prevenire e reprimere attività illegali di questo tipo.