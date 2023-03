Volley Napoli verso l’ultima partita di campionato contro SG Volley

Volge al termine il campionato di Serie C femminile campano con il Volley Napoli che si prepara a vivere in trasferta l’ultima gara da calendario regolare. Si scende in campo domani alle ore 18:00 al Palasport di San Giorgio del Sannio contro la primatista in classifica dell’Intec Service SG Volley, pronta a festeggiare la qualificazione alla Serie B2.

Archiviata questa sfida, sarà tempo per il Volley Napoli di lavorare e preparare le ragazze in prospettiva per i playoff. La società da inizio anno ha sempre avuto le idee chiare, definendo una rosa performante che potesse conquistare l’accesso alla Serie B2. Le azzurre allenate da mister Maione hanno soddisfatto le aspettative, accedendo ai play off ed arrivando all’ultima giornata di campionato con quattordici partite vinte su diciassette giocate e con un totale di 41 punti in classifica. Un percorso limpido e positivo, che ha dimostrato la forza della squadra napoletana, che ora non può più lasciare spazio a passi falsi. Come rivelato da mister Alessandro Maione nel post partita contro Partenope, la squadra verrà affiancata in queste settimane preparatorie anche da un mental coach. In questo modo le atlete partenopee incrementeranno il lavoro sia sotto il profilo psicologico che sotto quello fisico.