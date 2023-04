“Claudio è sempre in prima fila nella difesa del territorio e dell’ambiente”: così in una nota i rappresentanti dell’associazione “Il Melograno” Ambiente e Cultura della penisola sorrentina Aps a seguito dell’aggressione subita da Claudio D’Esposito, presidente Wwf Terre del Tirreno.

Sant’Agnello, la solidarietà de “Il Melograno” a Claudio D’Esposito: “Sempre in prima fila”

“Claudio è sempre in prima fila nella difesa del territorio e dell’ambiente: – si legge nella nota – portare avanti queste battaglie significa il più delle volte mettersi contro potentati economici e interessi precisi che vanno da speculazioni edilizie fino ad abusi e illegalità di chiara matrice camorristica.

“Sempre più tali interessi sono infiltrati anche nelle nostre istituzioni pubbliche”

Sempre più tali interessi sono infiltrati anche nelle nostre istituzioni pubbliche. Ad opporsi a questi interessi non può essere il singolo ma i movimenti organizzati, ed è per questo che la piena solidarietà che esprimiamo a Claudio non è mai disgiunta dall’impegno attivo al suo fianco nel contrasto ad ogni forma di minaccia al territorio e per dare speranza di futuro ai nostri giovani”.