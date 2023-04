Sant’Antonio Abate: cinque indagati per la morte del piccolo Giovanni

I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata stanno indagando in particolare sul mancato utilizzo del defibrillatore in dotazione alla scuola di Giovanni

La Procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di cinque persone in relazione alla morte del piccolo Giovanni Longobardi, lunedì mattina a scuola, a Sant’Antonio Abate.

Un atto dovuto al fine di procedere con l’inchiesta per omicidio colposo, ipotesi di reato sulla quale stanno procedendo procuratore ed inquirenti che stanno cercando di dare un senso alla morte del povero bimbo di 8 anni. Proprio seguendo questo filone di indagine, lunedì ci sarà il conferimento dell’incarico al medico legale Giuseppe Addeo.

Gli indagati, come ulteriore garanzia per dimostrare la correttezza del proprio operato, potranno nominare consulenti di parte.

I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata stanno indagando in particolare sul mancato utilizzo e il malfunzionamento del defibrillatore in dotazione all’Istituto “Antonio De Curtis”, dove Giovanni frequentava la III C della scuola Primaria.

Tutta la comunità abatese, ancora sotto choc per l’inaccettabile tragedia, è in attesa che Giovanni ritorni a Sant’Antonio Abate, cosa che avverrà appena sarà eseguita l’autopsia. Successivamente la salma sarà restituita ai familiari per i funerali. Nella cittadina ai piedi dei Monti Lattari quel giorno sarà lutto cittadino.