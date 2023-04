Stanotte gli agenti del Commissariato Vomero, durante un servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Jannelli per una segnalazione di furto su un’auto in sosta.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due uomini che, alla loro vista, si sono allontanati velocemente per eludere il controllo; uno di essi, durante la fuga, si è disfatto di un martello ma è stato raggiunto e bloccato in via Freud, l’altro, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce; inoltre, hanno accertato che il veicolo presentava segni di effrazione.

Un 34enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per tentato furto aggravato.