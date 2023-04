Sì al bilancio di previsione, al documento unico di programmazione e alle tariffe Tari. Il Consiglio Comunale di Vico Equense si è riunito ieri mattina, approvando tutti i punti all’ordine del giorno.

Approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) che consentirà al Comune di procedere in maniera spedita verso i progetti messi in campo e che abbracciano il settore del turismo, del sociale, della sostenibilità e dell’ecologia.

Approvate anche tariffe e agevolazioni Tari per l’anno 2023. “Un risultato importante, conseguito mantenendo le aliquote precedenti nonostante gli aumenti sul piano nazionale – ha spiegato l’assessore con delega al bilancio Roberta Barbieri. Grazie agli sforzi compiuti siamo riusciti a far sì che i cittadini non subiscano aumenti. Seguirà ora una fase importante grazie ai fondi del Pnrr che ci permetteranno di sviluppare le potenzialità del territorio, che va in direzione di un turismo sempre più di qualità”.

Con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti – e forse per la prima volta dopo tanti anni – è stato approvato entro il 31 marzo anche il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025.

“Ringrazio tutti gli uffici, l’assessore al ramo, il presidente del collegio dei Revisori dei Conti e i consiglieri comunali – ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello – che hanno collaborato tutti per raggiungere questo obiettivo importante. Abbiamo approvato un bilancio anticipando i tempi. Non era facile, ci siamo riusciti grazie al lavoro di squadra e alla sinergia tra uffici. Ora abbiamo nove mesi per poter svolgere tutte le attività per la nostra Città. Un lavoro straordinario che continua ogni giorno, frutto di una seria programmazione. Sono orgoglioso di quanto si sta facendo. Ci sono ancora ambiti sui quali intervenire, ma con pazienza, anche della popolazione, si cambierà il volto di Vico Equense”.