Il Santa Maria raggiunge i 72 punti in classifica 8-1 contro Isola di Procida

Goleada del Santa Maria la Carità, che raggiunge i 72 punti in classifica, la formazione isolana (Isola di Procida) incassa 8 reti. La capolista Santa Maria dopo il passo falso in quel di Terzigno era chiamata alla grande risposta ed ha risposto presente. Mister Durazzo schiera: De Simone tra i pali, D’Oriano, Gargiulo, Formisano, Blasio, Falanga, Apuzzo, Longobardi, Tarallo, Farriciello, De Simone N.

La partita

Divisa neroverde per i padroni di casa, classica biancorossa per gli ospiti, la rete che rompe gli equilibri non tarda ad arrivare, al 3’ De Simone arriva nella zona calda si accentra e trova l’angolino più lontano. Dopo solo un minuto gioia per il difensore D’Oriano che sigla il 2-0 con un gol fotocopia ma dall’altro versante del campo. Il Procida dopo solo 4 giri di lancette è sotto di due reti e prova a dare una spallata alla gara, la riapre all’8’: rinvio dell’estremo difensore ospite, la palla giunge sulla corsia destra Vanzanella vede De Simone fuori dai pali e con un tocco sotto deposita in rete, dimezzato lo svantaggio. Al 12’ il Santa Maria però mette quasi al sicuro il risultato, traversone basso dalla destra Longobardi anticipa tutti e cala il tris.

Alla mezz’ora arrivano i sostenitori della formazione isolana legati da una forte amicizia con il gruppo ultras sammaritano. Al 36’ Farriciello anticipa il portiere e scrive anche il suo nome sul tabellino. Prima della fine della prima frazione di gioco c’è ancora spazio per esultare, Blasio si iscrive alla festa del gol e cala la manita. La formazione ospite alza virtualmente bandiera bianca non può nulla alla formazione sammaritana che appare più in palla e con tanta fame.

Il secondo tempo

Rientrati dagli spogliatoi, al 51’ Farriciello si mette in proprio e con una staffilata fucila il portiere ospite che può solo raccogliere la palla dal sette. Mister Durazzo dà spazio a Talia che subentra a Blasio al 60’ e a Lombardo che prende il posto di Falanga. È proprio Talia al 62’ a vedersi negare la gioia del gol, Tarallo non appena vede il taglio del suo compagno di reparto in mezzo ad un nugolo di gambe avversarie lo serve ma il portiere ospite è reattivo e chiude lo specchio. A venticinque dal termine esordio in campionato per Zeno che va a difendere i pali della capolista, c’è spazio anche per Di Capua che subentra ad un ottimo Longobardi. Al 70’ ingenuità della difesa biancorossa per il fischietto di Nola ci sono gli estremi per la massima punizione, se ne incarica Talia: palla da una parte portiere dall’altra: 7-1. Somma prende il posto di Farriciello (75’) che con la doppietta odierna raggiunge 31 reti stagionali.

Ad otto minuti dal termine la situazione in casa procida peggiora ulteriormente, il tecnico dei biancorossi perde una sua pedina per espulsione. Talia prova a siglare la sua doppietta ma il tiro a giro è debole e di facile lettura. C’è una sola squadra in campo, il Santa Maria la Carità palleggia, gira il pallone da una parte all’altra del campo senza voler infierire ancora ma a due minuti dalla fine Apuzzo pesca il Jolly e dai 30 metri trova il bersaglio grosso: 8-1, così termina la gara. Il Santa Maria la Carità raggiunge 72 punti in classifica, nel prossimo turno sarà di scena contro il fanalino di coda Real Frattaminore.