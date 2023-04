Il Victoria Marra esce sconfitta dal “Vitiello” 0-2 contro la Calpazio

28a Giornata del girone D di Promozione della Campania, sul rettangolo verde del “Vitiello” di Scafati si affrontano le prime della classe, il Victoria Marra guida la classifica a +2 sulla Calpazio, terza forza del campionato.

La partita

Al 7’ minuto di gara la Calpazio si fa subito sentire in avanti con un palo colpito e il primo sussulto dalle parti di Cirilo che (10’) diventa, purtroppo, protagonista sull’azione dell’ 1-0. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla viene spazzata da Balzano, Corsaro ci arriva di testa e serve Santucci, il suo cross riesce male ma riesce a beffare Cirillo e mettere a referto la rete del vantaggio. Al 40’ una delle chance più ghiotte per il Victoria Marra, protagonista assoluto Cherillo, il n.7 riceve palla a metà campo e arriva al limite dell’area dove serve Ferri che a sua volta la mette per Giammetta, cross teso del N.9 ma nessuno riesce a deviare, in rete, la sfera. La prima frazione si chiude con le proteste per un, presunto, fallo su Passerini sul quale l’arbitro decreta la fine del primo tempo.

Il secondo tempo

Ad inizio secondo tempo Acanfora agguanta il pari ma per il guardalinee la posizione del bomber era irregolare, la rete viene annullata. I ragazzi di mister Liguori dimostrano di esser rientrati bene in campo ma al 9’ Jarju spegne gli entusiasmi e firma, di testa, il 2-0. Liguori ridisegna la squadra inserendo tutte le pedine offensive varando un’inedita formazione, il pressing dei ragazzi in maglia gialla è alto e al 36’ Simeri conclude in porta vedendosi negare la gioia personale da un ottimo intervento di Tesoniero che si allunga e devia in angolo. I padroni di casa le provano tutte e gli ultimi minuti di gara si giocano, prevalentemente, nella metà campo della Calpazio ma dopo 6 minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della gara.

Il Victoria Marra esce sconfitta dal “Vitiello” e, in attesa del match della Pro Sangiorgerse, scende al secondo posto in classifica, la Calpazio invece agguanta la prima posizione.

Le parole del mister Liguori

“Dobbiamo continuare a vincere e tireremo le somme dopo queste ultime 2 sfide di campionato. Ai ragazzi posso rimproverare poco, abbiamo fatto la partita dall’inizio alla fine e non siamo riusciti a trovare i gol, loro sono stati fortunati su un’occasione hanno sbloccato il parziale. I ragazzi vanno elogiati e ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una squadra importante”

Tabellini

VICTORIA MARRA 4-3-3: 22 CIRILLO Giuseppe,18 PASSERINI Giulio (’04), 6 CALIFANO Aniello, 5 SALVATORE Benedetto, 33 AMITA Nicola, 70 FERRI Umberto (8’ st SIMERI), 31 BALZANO Carmine (’03) (23’ st ASCIONE), 24 IAPICCO Vincenzo (K) (32’ st PIEDEPALUMBO), 7 CHERILLO Antonio, 11 GIAMMETTA Marco (15’ st AGRILLO), 9 ACANFORA Daniele (VK). A disposizione: 1 PAGANO Giuseppe (’04), 2 IULIANO Andrea (’04), 8 AGRILLO Stefano, 10 SIMERI Armando, 13 COPPOLA Luca, 14 CIRILLO Roberto (’04), 19 PIEDEPALUMBO Alessandro, 21 ASCIONE Simone (’05), 29 VITIELLO Luigi.

CALPAZIO 4-4-2: 1 TESONIERO Andrea, 2 GENTILE Cristian, 3 DI GENIO Stefano, 4 CORSARO Ernesto, 5 PASCUZZO Vito, 6 CAPOZZOLI Vincenzo (’05), 7 SANTUCCI Cristian (12’ pt JARJU), 8 MONZA Giovanni (32’ st IORIO), 9 MARGIOTTA Vincenzo (42’ st MAROTTA), 10 D’AMBROSIO Pasquale (’03), 11 D’AVELLA Giuseppe (32’ st D’ATTILIO). A disposizione di mister Ciro DE CESARE: 12 MEROLA Antonio, 13 FUCCI Antonio,14 MIRANDA Giuseppe (’05), 15 RUSSO Genesio, 16 IORIO Simone,18 VOLPE Cristian, 19 MAROTTA Mattia (’04), 20 D’ATTILIO Guido, 21 JARJU Momodou.

AMMONITI: 44’ pt Janju (C), 4’ st Corsaro (C), 46’ st Iorio (C). RETI: 10’ Santucci (C), 9’ Jarju (C). RECUPERI: +2 pt, +6 st. TERNA ARBITRALE: ARBITRO – Sabatino Ambrosino – sezione di Nola, I ASSISTENTE – Gianluca Ceriello – sezione di Nola, II ASSISTENTE – Francesco Oliviero – sezione di Ercolano.