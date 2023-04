La Juve Stabia vince il derby contro l’Avellino

La Juve Stabia vince il derby contro Avellino al Menti, beffando gli irpini al 49′ della ripresa con rete di D’Agostino: 2 a 1 il risultato finale. La rete dell’attaccante rompe l’equilibrio in zona Cesarini dopo un primo a favore della Juve Stabia rete di Berardocco) e un secondo a favore dell’Avellino (rete di Ricciardi).

Con questa vittoria la Juve Stabia va a 44 punti e supera l’Avellino in classifica. Juve Stabia con 4-3-3: in attacco Mignanelli con Zigoni e Bentivegna. Out Pandolfi. Avellino con 4-3-3: attacco Di Gaudio, Marconi e Russo. Out Tito e D’Angelo.

La partita

Partita subito dai ritmi vertiginosi. Al 2′ infortunio per Russo dell’Avellino, mister Rastelli inserisce Tounkara. All’11 contropiede Juve Stabia con Scaccabarozzi da destra che centra la traversa, poi Zigoni di testa e Marconi dell’Avellino sventa sulla linea di porta. Passa la Juve Stabia (34′): azione tambureggiante delle vespe con Mignanelli sulla sinistra, la palla poi arriva a Berardocco che al limite dell’area di precisione batte Pane con un sinistro angolato. Il primo tempo termina con la Juve Stabia in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo al 29′ Marconi centra la traversa con un colpo di testa su azione d’angolo. Al 36′ pareggio Avellino con Ricciardi che in area ribadisce in rete un cross di Di Gaudio. Al 49′ eurogol di D’Agostino con un tiro a giro dai 25 metri. La perla di D’Agostino dà alla Juve Stabia 3 punti d’oro.

Tabellini

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi 6; Maggioni 6 (1′ st Peluso sv, 10 st Carbone 6) Cinaglia 6.5, Caldore 6.5, Dell’Orfanello 6; Scaccabarozzi 6.5, Berardocco 7, Altobelli 6.5; Bentivegna 6 (34′ st D’Agostino 7), Zigoni 6 (24′ st Rosa 6), Mignanelli 6.5. All: Novellino 7.

AVELLINO (4-3-3): Pane 5; Rizzo 5.5 (31′ st Ricciardi 6.5), Moretti 5.5, Auriletto 5.5, Sottini 6; Maisto 6 (31′ st Gambale 5), Casarini 6, Matera 6; Di Gaudio 6.5, Marconi 6, Russo sv (4′ pt Tounkara 5, 18′ st Kanoute 5.5). All.: Rastelli 5.5.

Arbitro: Giordano di Novara 6. Marcatori: 34′ pt Berardocco (JS), 36′ st Ricciardi (JS), 49′ st D’Agostino (JS). Ammoniti: Mignanelli (JS), Tounkara (A), Maggioni (JS), Peluso (JS). Note: spettatori circa 2.000. Angoli 4-2. Recupero: 4′ pt- 5′ st.

Domenico Ferraro