Riecco il Napoli: dopo le Nazionali gli azzurri affrontano il Milan

Come all’andata, i partenopei dovranno fare i conti con l’assenza di Osimhen: ma con il Cholito si sa come andò a finire…

Dopo due settimane di astinenza dal Napoli, si torna in campo per un match dal sapore di Scudetto: i futuri campioni d’Italia (praticamente al 99%) contro i campioni in carica del Milan in uno scontro che verrà riproposto fra altri 10 giorni in Champions.

Gli azzurri senza Osimhen, i rossoneri senza Ibra: scenario praticamente identico a quello del match d’andata, in cui poi il Napoli riuscì ad avere la meglio grazie al guizzo del Cholito Simeone, che stasera ci riproverà, come se fosse quella partita dello scorso 18 settembre, la prima che diede chiari segnali Scudetto.

Perdere per il Napoli comunque non sarebbe una tragedia, vista l’importanza ben più grande del match di Champions, in cui sbagliare significherebbe eliminazione. Ma è ormai risaputo che questa squadra ha sempre fame di vittoria, una macchina da guerra inarrestabile che viaggia a vele spiegate verso un traguardo atteso 33 anni. E poi vincere aiuta a vincere.

Servirà una partita di grande attenzione da parte degli uomini di Spalletti, che si ritroveranno contro un Milan a caccia di punti vitali per la qualificazione in Champions e che inevitabilmente darà non poco fastidio al Napoli.

Almeno per quanto riguarda il campionato, una vittoria del Napoli non fa più notizia: ormai alle pendici del Vesuvio si contano solo i giorni che mancano alla grande festa. E c’è fretta di iniziarla il prima possibile.

Napoli con il solito 4-3-3: in porta c’è Meret, in difesa inamovibili Di Lorenzo, Kim e Rrahmani. Bagarre invece per quanto riguarda la fascia sinistra fra Olivera e Mario Rui, con il portoghese favorito. A centrocampo solito trio Anguissa-Lobotka-Zielinski. Kvara non si tocca, Lozano in vantaggio su Politano, e stavolta la punta sarà Simeone, chiamato a rivestire i panni di Osimhen. Fortunatamente negli scorsi giorni è stato recuperato Raspadori per la panchina.

Per il Milan 4-2-3-1: tra i pali Maignan, in difesa pesa l’assenza di Kalulu: al suo posto Kjaer, insieme a Tomori, Theo Hernandez e Calabria. In mediana i soliti Bennacer e Tonali. Altra assenza pesante sulla trequarti, dove alla lista degli indisponibili di Pioli si aggiunge Messias: giocheranno Brahim Diaz, Krunic e Leao. Punta Giroud.

Giuseppe Garofalo