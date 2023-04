Si sarebbe trattato di un incidente figlio dell’imprudenza e di un pizzico di incoscienza. E’ quanto accaduto a Casalnuovo in via Giovanni Falcone, nella frazione di Licignano, all’interno di uno stabilimento industriale in disuso.

Il giovane è morto cadendo da un capannone sul quale sembra si era imprudentemente arrampicato. Ed è proprio all’interno del capannone che è stato rinvenuto il cadavere di A.D.R. un giovanissimo, diciassettenne anni.

Secondo una prima ricostruzione, ma saranno le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna a provare a dare un quadro più preciso di quanto accaduto, il minore era in compagnia di due amici e mentre si trovava sul tetto della struttura industriale, un pannello di plastica avrebbe ceduto sotto al suo peso. Il giovane sarebbe quindi precipitato e morto sul colpo per l’impatto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi sanitari, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. I carabinieri di Casalnuovo hanno iniziato le indagini per far luce su quanto accaduto.