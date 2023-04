La sua officina era stata sottoposta a sequestro, ma quando i Carabinieri forestale sono passati per un controllo hanno verificato che era intento alla riparazione di autoveicoli.

Nello specifico i militari appuravano che l’uomo, violando i sigilli posti alla propria autofficina sequestrata nel dicembre del 2022, era intento alla riparazione di autoveicoli aumentando, di fatto, la produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi consistenti in olii esausti, guaine, parti di veicoli non bonificati, adagiati su suolo nudo con potenziale inquinamento del terreno.

Per questo motivo a Striano un 27enne del posto è stato denunciato dai Carabinieri forestale di Roccarainola, impegnati da giorni in zona in un’attività di controllo per il contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno. I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente.