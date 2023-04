Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Cesare Rosaroll hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è disfatto di 20 involucri contenenti circa 2,5 grammi di cocaina che sono stati recuperati dagli operatori; inoltre, lo hanno trovato in possesso di un altro involucro contenente circa un grammo di marijuana.

Un 41enne gambiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.